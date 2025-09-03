ویژه برنامه «چرخ»، با موضوع طولانی‌ترین خسوف قرن و «برو پی کارت»، با موضوع انتخاب رشته دانشگاهی، از شبکه‌های چهار و امید و آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجلهٔ علم و فناوری «چرخ»، به‌صورت ویژه، خسوف یکشنبه ۱۶ شهریور را از شبکه چهار پوشش می‌دهد.

شامگاه ۱۶ شهریور، شاهد یک ماه‌گرفتگی کامل خواهیم بود که این پدیده یکی از زیباترین و طولانی‌ترین خسوف‌های قرن محسوب شده و در آن ماه به رنگ سرخ مسی در می‌آید.

این خسوف که در ایران به‌طور کامل قابل مشاهده است از ساعت ۱۹ آغاز و در ۲۱:۴۱ به اوج خود خواهد رسید و شما می‌توانید این رویداد بی‌نظیر را از ساعت ۱۹ تا ۲۲ در ویژه‌برنامهٔ «چرخ» مشاهده کنید.

«چرخ» در این ویژه‌برنامه که از آسمان نمای گنبد مینا به‌صورت زنده پخش خواهد شد، میزبان گروه های آماتوری نجوم، کارشناسان و اساتید این حوزه بوده و برگزیدگان المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک نیز بینندگان را در رصد ماه‌گرفتگی هم‌راهی می‌کنند.

«چرخ»، به تهیه‌کنندگی فرزام محبی، اجرای محمد خاکساری و سردبیری پویا پاک‌نژاد کاری از گروه علم و فناوری شبکهٔ چهار، یک‌شنبه تا سه‌شنبه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

فصل جدید اولین برنامه انتخاب رشته تلویزیونی کشور با نام «برو پی کارت» با نگاهی جدید، متفاوت و کلیشه شکن به کنکور سراسری سعی دارد فرآیند انتخاب رشته را به صورت رایگان، اصولی و ساده شده ارائه دهد.

این برنامه در فصل جدید خود تلاش دارد تا با ارائه محتوای تخصصی و تعاملی پیرامون انتخاب رشته، داوطلبان کنکور را در یافتن مسیر متناسب با خودشان یاری کند تا بتوانند فضای تحصیلی و شغلی مناسب خود را انتخاب کنند.

این برنامه ضمن آشنا کردن جوانان با مشاغل و رشته‌های مختلف، از چت‌بات هوش مصنوعی، نرم‌افزار «دوئل» برای مقایسه دقیق و جزئی اطلاعات رشته‌های دانشگاهی، نرم‌افزار تخصصی انتخاب رشته «رشته چین» و نرم‌افزار جدید «رشته‌یاب» برای سهولت در دسترسی به دفترچه انتخاب رشته و فهم جزئیات آن بهره گرفته شده است.

این برنامه به تهیه‌کنندگی محمدرضا ارکان و سردبیری محمدرضا پیرو، هر شب از ساعت ۲۲ به مدت ۹۰ دقیقه به صورت زنده از شبکه‌های امید و آموزش پخش می شود و بلافاصله بعد از اتمام، از ساعت ۲۳:۳۰ از سکو‌های اینترنتی شاد و روبیکا برای پاسخگویی به سوالات و پرسش‌های مخاطبان پخش می‌شود.