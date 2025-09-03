به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کارشناس بنیاد برکت استان خوزستان گفت: یکی از طرح‌های مهم این بنیاد در استان اجرای پروژه‌های اشتغالزایی در مناطق محروم و کم برخوردار است.

زهره جهانبخشی با اشاره به اینکه از جمله این طرح‌ها، اجرای پروژه زراعت چوب در اندیکا است، ادامه داد: در سال گذشته با اعطای ۳۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ هکتار طرح زراعت چوب در این شهرستان اجرا شد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر به طور مستقیم فراهم شد.