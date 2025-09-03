پخش زنده
با حمایت بنیاد برکت، ۱۰۰ هکتار طرح زراعت چوب در شهرستان اندیکا اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کارشناس بنیاد برکت استان خوزستان گفت: یکی از طرحهای مهم این بنیاد در استان اجرای پروژههای اشتغالزایی در مناطق محروم و کم برخوردار است.
زهره جهانبخشی با اشاره به اینکه از جمله این طرحها، اجرای پروژه زراعت چوب در اندیکا است، ادامه داد: در سال گذشته با اعطای ۳۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ هکتار طرح زراعت چوب در این شهرستان اجرا شد.
وی ادامه داد: با اجرای این طرحها زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر به طور مستقیم فراهم شد.