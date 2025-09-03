به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مشاور رسانه‌ای نگارخانه بهارک، «سایه جمعی» عنوان نمایشگاه انفرادی نقاشی نفیسه دولت‌آبادی است که ساعت ۱۷ روز جمعه، ۱۴ شهریور سال جاری با حضور پدیدآورنده آثار در نگارخانه بهارک افتتاح می‌شود.

در بیانیه هنری نمایشگاه چنین آمده است: «در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از نقاشی‌ها به نمایش درآمده است که از ژرفای روان مشترک میان انسان‌ها نشأت گرفته‌اند؛ جایی که کارل یونگ آن را ناخودآگاه جمعی می‌نامد. در جهانی که فردیت بیش از همیشه مورد ستایش قرار گرفته، این نمایشگاه یادآور آن است که در پس ظاهر متفاوت انسان ها، روانی مشترک جاری است. خصوصیات و یا شرایط ساختاری در هویت انسانی که به نحوی خارج از تعامل و به دور از تسلط شخصی رخ می‌دهد و هرچند که ساختاری نامشخص دارند اما به صوت فعال بر افکار، هیجانات و اعمال فرد تاثیرگذار هستند.

کهن الگوهایی همچون سایه، قهرمان، کودک و پیردانا به سادگی در تمامی آثار این مجموعه درک و دیده می‌شود، در حالی که هر اثر جدا از نگرش سطحی سعی در بیان نادیده‌های اجتماعی و هویت نامشخص جمعی دارد. این نمایشگاه دعوتی است برای مواجه با آنچه درون ما دفن شده، اما در سکوت، رفتار و باورهایمان را شکل می‌دهد.»

نفیسه دولت آبادی فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا تهران و همچنین، دارای مدرک کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی از دانشگاه فردوسی است. وی پیش از این، در چندین نمایشگاه گروهی شرکت و علاوه بر اینها، دو نمایشگاه گروهی را به عنوان نمایشگاه گردان در این محفل هنری برگزار کرده است و این رویداد، نخستین نمایشگاه انفرادی این هنرمند به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی می‌توانند برای تماشای تابلوهای نقاشی به نمایش درآمده با متریال ترکیب مواد در این رویداد، در روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۵ الی ۱۹ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۰، به نگارخانه بهارک واقع در میدان ونک، ده ونک، کوچه شهید صابری، کوچه یکم، پلاک ۱ مراجعه کنند.