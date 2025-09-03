مرحوم سرافراز صمصامیان، پدر شهید مفقودالاثر سبزعلی صمصامیان، دعوت حق را لبیک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرحوم سرافراز صمصامیان در سن ۹۰ سالگی بر اثر بیماری و ایست قلبی درگذشت.

مراسم تشییع و خاکسپاری پدر شهید مفقودالاثر صمصامیان، عصر امروز در آرامستان روستای شور عبدالعلی خانی بخش جره و بالاده، شهرستان کازرون برگزار می شود.

شهید سبزعلی صمصامیان سال ۱۳۴۶ در منطقه شور عبدالعلی خانی بخش جره و بالاده متولد و ۱۲ بهمن سال ۱۳۶۶ به منطقه عملیاتی شلمچه جزیره مجنون لشکر ۱۹ فجر اعزام شد.

شهید مفقودالاثر سبزعلی صمصامیان ۴ تیر سال ۱۳۶۷ در عملیات شلمچه در جزیره مجنون به شهادت رسید.

خانواده شهید پس از گذشت ۳۷ سال از جنگ تحمیلی همچنان چشم به راه بازگشت فرزند مفقودالاثر خود هستند.