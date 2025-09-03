پخش زنده
فراخوان ارسال اثر به هشتمین جشنواره ملی رسانهای معلولان با محوریت توانمندسازی و انسجام ملی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛دبیر جشنواره گفت: سهم افراد دارای معلولیت در هر جامعه حدود ده درصد است و این گروه علیرغم برخورداری از توانمندیهای قابل توجه، همچنان با کمبودهای ساختاری، کمتوجهیهای اجتماعی و موانع محیطی مواجه هستند.
منصور گلناری افزود: رسانهها میتوانند با روایت درست و امیدآفرین از زندگی، تواناییها و مطالبات این قشر، نقش مهمی در تغییر نگرش عمومی و ایجاد اراده جدی در دولت و نهادهای مدنی ایفا کنند.
به گفته وی اختتامیه هشتمین جشنواره ملی رسانهای معلولان با محورهای مشارکت همگانی و توانمندسازی جمعی، تقویت وحدت و انسجام ملی و همچنین ترویج مناسبسازی فرهنگی و محیطی در آبانماه برگزار خواهد شد.
مسئول روابطعمومی جشنواره نیز با تشریح جزئیات بخشهای رقابتی گفت: این دوره در یازده قالب رسانهای شامل پادکست، فن بیان، عکس، نماهنگ، مقاله، گزارش، طنز، شعر، مصاحبه، دلنوشته، داستان کوتاه و کاریکاتور برگزار میشود.
سیده ساجده رضویزاده، تاکید کرد: که شرکت در جشنواره برای همه آزاد است، اما موضوع آثار افراد غیرمعلول باید به مسائل معلولان اختصاص داشته باشد تا گفتمان اصلی جشنواره مخدوش نشود.
وی همچنین مهلت ارسال آثار را تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد و گفت: تنها آثاری پذیرفته میشوند که در بازه زمانی اول آبان ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ منتشر شده باشند و آثار ارسالی باید قبلاً در یکی از رسانههای رسمی چاپ یا منتشر شده باشند و آثاری که فاقد اعتبار رسانهای باشند از رقابت خارج خواهند شد.
علاقهمندان برای ارسال آثار میتوانند از نشانی ایمیل tavannegar96@gmail.com استفاده کنند و یا برای طرح پرسشهای خود با شماره ۰۹۰۳۱۸۴۹۸۷۹ تماس بگیرند.