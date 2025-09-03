پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تا پایان مرداد ۳۲ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شد و از این میزان ۷ میلیون تن محصول به ارزش ۴ میلیارد دلار به بازار داخل فروخته شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسن عباس زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست خبری امروز، ۱۲ شهریورماه در رابطه با آخرین وضعیت تولید محصولات پتروشیمی گفت: تا پایان مرداد ۳۲ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید که ۱۳ میلیون تن از آن به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار صادر شد همینطور، ۷ میلیون تن محصول نیز به ارزش ۴ میلیارد دلار به داخل فروخته شده است.
وی در رابطه با طرحهای توسعهای گفت ادامه داد: امسال ۱۵ طرح پتروشیمی و ۴ طرح تامین خوراک، سه طرح تامین سرویسهای جانبی و ۴ طرح زیرساختی در دستور کار است که از این میزان ۶ طرح در روزهای آینده به بهره برداری میرسد.
عباس زاده در رابطه با جمعآوری گازهای مشعل گفت: فاز اول جمعآوری گاز مشعل بیدبلند به بهرهبرداری رسیده و ۲.۷ میلیون متر مکعب به خوراک پتروشیمی اضافه شد، همچنین با بهرهبرداری از طرح پتروپالایشگاه دهلران و پس از جمعآوری گازهای مشعل آن، ۴ میلیون متر مکعب گاز به محل تولید باز میگردد.
عباس زاده بیان کرد: یکی از برنامههای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، استفاده از گازهای مشعل است و تا سال آینده عمده مشعلهای مناطق نفت خیز خاموش میشود.
وی بیان کرد: یکی از برنامههای ما برای تامین خوراک، ورود هلدینگهای بزرگ پتروشیمی در سرمایه گذاری بالا دست است.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی افزود: در حوزه سبد محصولات و توسعه بازار، اقدامات خوبی انجام و به صورت ویژه بازار آفریقا بررسی و سایر کشورهای هدف نیز شناسایی شده و بدنبال راهکار برای افزایش حضور شرکتهای پتروشیمی هستیم.
عباس زاده با بیان اینکه در طرحهای پتروشیمی بازنگری صورت گرفته است، گفت: برخی طرحهای این صنعت اصلاح شدند که به دنبال آن ۱۴ میلیون مترممکعب گاز آزاد شد و برخی طرحهایی که به بهرهبرداری نرسیدند نیز باید لغو شوند.
وی در ادامه در رابطه با نمایشگاه ایران پلاست گفت: در این نمایشگاه ۷۵۰ شرکت داخلی و ۶۷ شرکت خارجی حضور دارند.