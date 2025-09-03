به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات ژیمناستیک قهرمانی و انتخابی رده های پایه استان روز جمعه 7 شهریور با حضور ۳۰ ژیمناستیک کار از شهرستان های سنندج، سقز و بانه در خانه ژیمناستیک شهر سنندج برگزار شد.

در رده سنی زیر 8 سال محمد مهدی کرمی، در رده سنی زیر 10 سال هورام وکیلی، در رده سنی زیر 12سال سانیار امینی و در رده سنی زیر 14 سال آران فتحی نفرات برتر شدند.

نفرات برتر به عنوان تیم کردستان به مسابقات قهرمانی کشور در نیمه اول مهر ماه سال جاری اعزام می‌شوند.

این مسابقات با حضور جمعی از پیشکسوتان، بزرگان و قهرمانان رشته ژیمناستیک استان برگزار شد.