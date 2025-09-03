پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دامپزشکی قم با پیشبینی واکسیناسیون حدود ۳۷۰ هزار راس دام سبک و سنگین این استان علیه بیماری تب برفکی در ۲ ماه آینده، از دامداران خواست همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سید مهدی سرکشیک، مدیر کل دامپزشکی قم با اشاره به اجرای واکسیناسیون حدود ۳۷۰ هزار دام سبک و سنگین در ۲ ماه آینده در قم گفت: طرح واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی از ابتدای شهریورماه در جمعیت روستایی و عشایری آغاز شده و به مدت ۶۰ روز بهصورت رایگان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه پیشبینی میشود در این طرح ۳۷۰ هزار راس دام علیه بیماری تب برفکی واکسینه شود، اضافه کرد: این عملیات با همکاری مراکز بخش خصوصی و اتحادیههای دامداران در حال انجام است.
دکتر سرکشیک ادامه داد: واکسیناسیون در دامداریهای صنعتی نیز همزمان با جمعیت روستایی انجام میشود، اما در این بخش هزینه واکسن بر عهده دامداران خواهد بود.
مدیر کل دامپزشکی قم با اشاره به خسارتهای اقتصادی ناشی از بیماری تب برفکی، گفت: این بیماری موجب کاهش تولید گوشت و شیر در دامها میشود و در صورت بروز میتواند خسارتهای سنگینی به دامداران وارد کند.
به گفته وی، خوشبختانه اجرای بهموقع واکسیناسیون در سال گذشته باعث کاهش ۳۰ درصدی موارد بیماری در استان شد.
وی در پایان از دامداران خواست با مراکز واکسیناسیون همکاری کامل داشته باشند تا از شیوع بیماری و خسارتهای ناشی از آن جلوگیری شود.