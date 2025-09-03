پخش زنده
۸۰درصد از برنامهها و اهداف سند تحول قوه قضاییه در استان اصفهان، اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اصفهان در آیین تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان مبارکه گفت: تمام اقدامات و برنامههای دستگاه قضایی استان به ویژه دادستانها باید براساس سند تحول قوه قضاییه باشد و شهرستان مبارکه نیز به لحاظ اجرای این سند در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
در این آیین از خدمات فرج اله شاه سنایی قدردانی و حجت الاسلام علی سورانی به عنوان دادستان جدید شهرستان مبارکه معرفی شد.