به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل علیرضا بنایی در جلسه هماهنگی ثبت‌نام دانشجویان برای ترم پیش‌رو، اظهار کرد: جذب دانشجو در دانشگاه پیام‌نور مرکز اردبیل همزمان با سراسر کشور از امروز آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دانشگاه پیام نور اردبیل در ۹۶ رشته محل اقدام به جذب دانشجو می‌کند که ۶ عنوان رشته با ۱۱ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. قرار است برای سال بعد تعداد رشته‌های دانشگاه در مقطع ارشد حداقل دو برابر شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل یادآور شد: شهریه دانشگاه پیام نور در بین دانشگاه‌های کشور کمترین مقدار است و از همین رو شرایط را برای تحصیل عموم مردم در سطح دانشگاه مهیا کرده است

درآمد دانشگاه پیام نور اردبیل ۱۰ برابر شده است

بنیایی تصریح کرد: طی ۵ ماه گذشته با اقدامات اقتصادی و درآمدزایی انجام شده، درآمد دانشگاه پیام نور استان نسبت به قبل ۵ برابر شده است.

وی بیان کرد: برخی از ساختمان‌های دانشگاه پیام نور در استان با هدف کارآفرینی و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته و با این اقدام از تعطیلی ساختمان‌های دانشگاه جلوگیری خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل گفت: داوطلبان جهت ثبت نام در دانشگاه پیام نور استان اردبیل می‌توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و یا با مراجعه حضوری به دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل، ضمن دریافت مشاوره‌های تخصصی به صورت رایگان رشته مورد علاقه خود را بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب کنند.