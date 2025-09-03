به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان، «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری از امروز ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کردند.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی در روز اول با فروش ۱ هزار و ۹۱۲ بلیت به فروش یکصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست و سی و نه هزار تومانی دست یافت.

فیلم های اکران شده در هفته گذشته توانستند در ۲۰ هزار و ۷ سانس حدود ۶۰۶ هزار و ۵۹۲ مخاطب را به سینما بیاورد و به فروشی معادل پنجاه و یک میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار و دویست و چهار تومان دست یابند که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۸ میلیارد افزایش داشته است.

در هفته گذشته فیلم سینمایی «پیرپسر» به کارگردانی اکتای براهنی که اکران خود را از ۲۱ خرداد آغاز کرده بود با فروش کلی ۱۵۳ میلیارد و نهصد و سی و نه میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و یکصد و هفتاد و هفت تومان توانست پرفروش‌ترین فیلم سال شود و رکورد «دایناسور» اطیابی را بشکند. «پیرپسر» تاکنون ۱ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۸۴۱ مخاطب را به سینما آورده است.

در این هفته نیز فیلم سینمایی «مرد عینکی» مانند هفته گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۱۹۶ هزار و ۶۹۶ بلیت توانست به فروش ۱۶ میلیارد و یکصد و ده میلیون و سیصد و هفت هزار و سیصد و چهل و پنج تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی، چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۱۰۴ هزار و ۷۶۳ بلیت توانست به فروش ۱۰ میلیارد و یکصد و سی و یک میلیون و نهصد و هفده هزار و چهارصد و نود و هفت تومان برسد و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۱۲۳ هزار و ۷۳۴ بلیت فروخته و حدود ۱۰ میلیارد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و دویست و هفتاد و نه تومان فروش داشته است و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینما‌های کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۹۲ هزار و ۷۴ بلیت به فروش هشت میلیارد و چهارصد و چهل و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و هفت تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی، چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» در این هفته ۲۵ هزار و ۹۸۱ بلیت فروخته و به فروشی حدوداً ۲ میلیارد و دویست و بیست و شش میلیون و سیصد و نود و هفت هزار و هشتصد تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۸ هزار و ۹۱۱ بلیت توانست به فروش یک میلیارد و چهارصد و نود و شش میلیون و سیصد و پنج هزار و هفتصد و ده تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۲۵ هزار و ۳۱۸ بلیت به فروشی معادل یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون و نهصد و هفتاد هزار و دویست و نود و یک تومان دست یابد و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.