حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در پیامهایی جداگانه به آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و دکتر نورمحمد ثاقب وزیر ارشاد، حج و اوقاف درگذشت مردم افغانستان در زلزله مرگبار اخیر را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، متن پیام دبیرکل به شرح زیر است:
﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ﴾
سلام علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار
﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾
ضایعه غمانگیز زلزله کنر و ننگرهار موجب تالم و تاثر ملت ایران و دولتمردان و اینجانب شد. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به ملت عزیز افغانستان خاصه مردم مناطق زلزله زده و دولت مردان و به ویژه جنابعالی، از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت، رضوان و غفران الهی و برای مصدومین شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
حمید شهریاری
دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامی