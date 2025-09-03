حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در پیام‌هایی جداگانه به آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و دکتر نورمحمد ثاقب وزیر ارشاد، حج و اوقاف درگذشت مردم افغانستان در زلزله مرگبار اخیر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، متن پیام دبیرکل به شرح زیر است:

﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ﴾

سلام علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

ضایعه غم‌انگیز زلزله کنر و ننگرهار موجب تالم و تاثر ملت ایران و دولتمردان و اینجانب شد. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به ملت عزیز افغانستان خاصه مردم مناطق زلزله زده و دولت مردان و به ویژه جنابعالی، از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت، رضوان و غفران الهی و برای مصدومین شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

حمید شهریاری

دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامی