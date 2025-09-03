پخش زنده
۱۰۰ نفر از بسیجیان بیجاری به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس غرب کردستان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ حسین رجبپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیجار در آئین اعزام راهیان نور بسیجیان بیجار اظهار کرد: راهیان نور استمرار راه و آرمان شهدای این سرزمین است.
وی افزود: شهدا همواره مایهی افتخار ما هستند و تأسی از راه و آرمان این بزرگواران زمینه ساز عزت و تعالی همیشگی ماست.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیجاراظهار کرد: شهدا راهگشای مسیر ما هستند و اردوهای راهیان نور اقدامی مهم در راستای آشنایی نسل جدید و جوانان با راه شهداست.
سرهنگ رجبپور افزود: نسل جدید انقلاب که دفاع مقدس را ندیده است از طریق بیان راویان دفاع مقدس با رشادتها و ایثارگریهای شهدا آشنا میشوند و در این راستا سپاه بیجار با تمام توان و امکانات برای تسهیل امور آشنایی نسل جوان را سیره شهدا تلاش خواهد کرد.
وی اعلام کرد: این کاروان متشکل از ۱۰۰ نفر از بسیجیان آقا بوده و به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در شهرستان سنندج و دهگلان اعزام شدند.