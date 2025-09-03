یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال در یزد ضبط و متخلف، محکوم به جزای نقدی معادل قیمت آن شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: پرونده قاچاق موتور سیکلت سنگین به ارزش هفت میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

منصور انصاری افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال معادل ارزش کالا جزای نقدی محکوم کرد که در وقت قانونی در اداره اجرای احکام اجرا و پرونده مختومه شد.

انصاری گفت: ماموران نیروی انتظامی کلانتری ۱۷ رزمندگان، یک دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.