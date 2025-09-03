پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد گفت: برداشت گوجه فرنگی از مزارع شهرستان اسدآباد از امروز آغاز شده و تا اول مهر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مسلم حسن آبادی با بیان اینکه در اسدآباد کشت گوجه فرنگی به روش قطرهای آبیاری میشود، گفت:در این شهرستان ۱۶۷ هکتار کشت گوجه فرنگی وجود دارد که ۹۰ درصد آن به صورت قطرهای آبیاری میشوند و در تلاش هستیم سال آینده ۱۰۰ درصد کشت گوجه فرنگی به صورت نوین آبیاری شود.
وی افزود:پیش بینی میشود امسال ۸۵۰۰ تن گوجه فرنگی از مزارع شهرستان برداشت کنیم که ۷۰ درصد از آن تحویل کارخانه رب اسدآباد میشود و ۳۰ درصد مصرف تازه خوری در شهرستان دارد.
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد گفت:روش تونلی کشت گوجه فرنگی هم در دست بررسی است که در صورت تمایل کشاورزان میتوانیم این روش را به کشاورزان آموزش دهیم.
حسن آبادی یادآور شد:امسال برای اولین بار جشنواره گوجه فرنگی با هدف معرفی محصول و تجلیل از کشاورزان برتر این حوزه برگزار خواهیم کرد.