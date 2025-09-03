پخش زنده
دومین کاروان تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی به مدارس شهرستانهای خراسان جنوبی ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این تجهیزات شامل البسه، لوازمالتحریر، میز، نیمکت و لوازم اداری است که از محل اعتبارات عشایری، فنی و حرفهای، تربیت بدنی و خوابگاهی تأمین و با اولویت دانشآموزان مناطق کمبرخوردار توزیع میشود.
مرتضوی افزود: برای این تجهیزات ۸۹ میلیارد ریال هزینه شده و به مناطق ۱۳گانه آموزش و پرورش استان ارسال شده است.
وی گفت: علاوه بر این، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر بابت سرانه غذایی مدارس شبانهروزی در روزهای آینده به حساب این مدارس واریز میشود تا برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی لازم را داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: این اقدامات در راستای اهداف دولت چهاردهم و تحقق کیفیت و عدالت آموزشی انجام شده و در مجموع ۶۰۰ مدرسه محروم، عشایری و مرزی استان تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.