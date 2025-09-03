به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسن خلعتبری، مشاور مدیرعامل بنیاد با اشاره به هشدار این بنیاد در زمینه برخورد قانونی با بازی‌های مودسازی شده، اظهار کرد: مودسازی بازی بازی‌سازان ایرانی خنجر از پشت به بازی‌ساز و تیری در چشم تولید ملی بازی‌های رایانه‌ای است. از این رو، طی هفته گذشته بسترهای انتشار بازی شامل سایت‌ها، فروشگاه‌های فروش بازی و کانال‌های تلگرامی به دقت مورد بررسی قرار گرفت و حدود دو هزار و چهارصد و بیست مورد لینک یا محتوای مودسازی شده شناسایی شد. با پیگیری‌های بنیاد و تعامل مناسب فعالان زیست‌بوم بازی هزار و هفتصد و شصت لینک یا محتوای مرتبط با بازی‌های مودسازی شده، حذف شد.



خلعتبری با اشاره به تعداد معدودی از فعالان زیست‌بوم که پیام «بنیاد» را جدی تلقی نکردند، گفت: حدود ششصد و شصت لینک مرتبط با هفت دامنه با وجود اعلام بنیاد نسبت به مرتفع نمودن مشکلات خود اقدام نکردند که در نتیجه آن اقدام قانونی در مورد آنها صورت گرفت.



مشاور مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ضمن تشکر از بازخوردهای مثبت فعالان زیست‌بوم بازی در کشور تصریح کرد: نگاه و اولویت بنیاد حمایت از بازی‌سازان ایرانی است. رصد و برخورد با سایت‌هایی که حاوی لینک یا محتوای مودسازی شده هستند، به صورت مستمر و ادواری صورت می‌پذیرد و در بازه‌های تعیین شده نیز برخورد قانونی خواهیم داشت. کاربران، مخاطبان و فعالان صنعت بازی در صورت برخورد با چنین مصادیقی، می‌توانند از طریق سامانه 58129 یا سایرکانال‌های ارتباطی به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعلام نمایند.