پخش زنده
امروز: -
در آستانه مهرماه، برای خدمت رسانی به دانش آموزان و فرهنگیان، ناوگان اتوبوسرانی مشهد اقدامات فنی و خدماتی ویژهای انجام میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: شستوشوی پردهها، رسیدگی به وضعیت ظاهری اتوبوسها، رفع عیوب و دودزایی ناوگان، بهسازی صندلیها و متعلقات داخلی، بازبینی سیستم روشنایی، بررسی وضعیت لاستیکها و همچنین تعمیر و سرویس سیستمهای سرمایشی و گرمایشی از جمله این اقدامات است.
محسن شریعتی افزود: این خدمات با تلاش کارکنان مرکز نگهداری، تعمیرات و پژوهشهای فنی سازمان اتوبوسرانی مشهد در حال اجراست و هدف اصلی آن، ایجاد شرایطی ایمن، راحت و مناسب برای جابهجایی دانشآموزان و شهروندان در آستانه سال تحصیلی جدید است.
او تأکید کرد: با انجام این اقدامات، ناوگان آماده خدمترسانی مطلوبتر به شهروندان خواهد بود و امیدواریم مهرماه امسال شاهد ارائه خدماتی شایستهتر به دانشآموزان و خانوادههای آنها باشیم.