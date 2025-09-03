در آستانه مهرماه، برای خدمت رسانی به دانش آموزان و فرهنگیان، ناوگان اتوبوسرانی مشهد اقدامات فنی و خدماتی ویژه‌ای انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: شست‌وشوی پرده‌ها، رسیدگی به وضعیت ظاهری اتوبوس‌ها، رفع عیوب و دودزایی ناوگان، بهسازی صندلی‌ها و متعلقات داخلی، بازبینی سیستم روشنایی، بررسی وضعیت لاستیک‌ها و همچنین تعمیر و سرویس سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی از جمله این اقدامات است.

محسن شریعتی افزود: این خدمات با تلاش کارکنان مرکز نگهداری، تعمیرات و پژوهش‌های فنی سازمان اتوبوسرانی مشهد در حال اجراست و هدف اصلی آن، ایجاد شرایطی ایمن، راحت و مناسب برای جابه‌جایی دانش‌آموزان و شهروندان در آستانه سال تحصیلی جدید است.

او تأکید کرد: با انجام این اقدامات، ناوگان آماده خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان خواهد بود و امیدواریم مهرماه امسال شاهد ارائه خدماتی شایسته‌تر به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها باشیم.