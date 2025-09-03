در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه روایت تحول در دادگستری خوزستان، جزئیات وصول عوارض آلایندگی به میزان بیش از ۲۷ همت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تشریح شد و رئیس دستگاه قضا بر ضرورت مصرف این مبلغ در راستای احیای حقوق عامه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به اهواز، از نمایشگاه «روایت تحول در دادگستری استان خوزستان» بازدید به عمل آورد.

همچنین در جریان این بازدید، در اجرای مصوبات سفر استانی پیشین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان، ساختمان دادگستری شهرستان‌های مسجدسلیمان، شوشتر، شوش، مجتمع فرهنگی و اقامتی شهرک قضایی و ایکس‌ری مرز شلمچه، توسط رئیس قوه قضاییه افتتاح شدند.

رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از نمایشگاه «روایت تحول در دادگستری استان خوزستان» از غرفه‌های «حوزه نظارت بر بنادر، گمرکات و اموال تملیکی»، «حوزه حقوق عامه»، «حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق تولید»، «تغییر کاربری غیر مجاز اراضی، صیانت از اراضی و حفظ حقوق بیت‌المال»، «رسیدگی به پرونده‌های مسن و کثیرالشاکی»، «توسعه و تحول عدالت الکترونیک»، «اقدامات حفاظت و اطلاعات در راستای تحول در آموزش صیانت و پیشگیری»، «بازرسی کل»، «پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و ملاقات‌های مردمی»، «دایره سرپرستی نظارت در مراکز حمایتی و نگهداری از کودکان کار و حمایت اجتماعی از آنان»، «نگاه پیشگیرانه به جرم و مشارکت‌های مردمی»، «رهآورد اصلاح و تربیت در زندان‌ها»، «تجهیزات پیشرفته پزشکی قانونی»، «دادگاه صلح، بهبود فرایند دادرسی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها»، «گسترش صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی»، «تثبیت مالکیت: امنیت قضایی، عدالت اقتصادی و اجتماعی» و «بنیاد تعاون زندانیان» سرکشی کرد و ضمن گفت‌و‌گو با مسئولان واحد‌های مربوطه، در جریان جزئیات این دستاورد‌ها قرار گرفت.

در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه روایت تحول در دادگستری استان خوزستان، مدیران سه کارخانه پتروشیمی آبادان، اروند و هگمتانه، از اقدامات قوه قضاییه در کمک به احیای تولید در بنگاه‌های اقتصادی‌شان قدردانی به عمل آوردند.

پتروشیمی آبادان از تولیدکنندگان پی‌وی‌سی در کشور با ۱۵۰۰ نیروی مستقیم چند سالی بود که به دلیل بدهی انباشته، فرسودگی خطوط تولید و عدم سرمایه‌گذاری سهامداران از مدار تولید خارج شده بود، اما طی شش ماه اخیر با ورود قوه قضاییه بخشی از مشکلات این واحد تولیدی برطرف شده و این بنگاه اقتصادی به مدار تولید بازگشته است.

پتروشیمی اروند نیز که تامین‌کننده زنجیره کلر خاورمیانه و تامین‌کننده خوراک ۶ کارخانه پتروشیمی است دارای ۳ هزار نیروی مستقیم و ۱۵ هزار نیروی غیر مستقیم است. این کارخانه در حوزه زمین با مشکلاتی حقوقی مواجه است و مدیران آن در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه روایت تحول، درخواست مساعدت داشتند. رئیس دستگاه قضا خطاب به مدیر این واحد تولیدی، بر بررسی و امعان‌نظر در پرونده مطروحه در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، تاکید کرد.

در جریان بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از نمایشگاه روایت تحول، مدیر کارخانه پتروشیمی هگمتانه با اشاره به بازدید چندی پیش رئیس قوه قضاییه از این کارخانه در همدان و چرخیدن مجدد چرخ تولید در آن در اثر ورود و مساعدت دستگاه قضا؛ در حضور رئیس عدلیه، از بدهی‌های معوقه در این واحد تولیدی و نیاز به استمهال آن سخن گفت.

تعیین تکلیف سریع ۳۶ محموله رسوبی در گمرکات و بنادر استان خوزستان، یکی از دستاورد‌های دادگستری این استان بود که در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه روایت تحول، جزئیات این موضوع تشریح شد.

همچنین جزئیات ترخیص حدود ۲ میلیون تن کالای اساسی از بنادر و گمرکات استان خوزستان در نتیجه پیگیری‌های قوه قضاییه، در جریان بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از نمایشگاه روایت تحول، تشریح شد.

در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه روایت تحول در دادگستری استان خوزستان، جزئیات وصول عوارض آلایندگی به میزان بیش از ۲۷ همت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تشریح شد و رئیس دستگاه قضا بر ضرورت مصرف این مبلغ در راستای احیای حقوق عامه تاکید کرد.

در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در غرفه بنیاد تعاون زندانیان، مسئول واحد مربوطه از اشتغال حدود ۶۰۰ زندانی در زندان‌های خوزستان و امرار معاش آنها از این طریق خبر داد. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد در راستای حمایت از امر اشتغال و تولید زندانیان، به بخش‌های مختلف در دستگاه قضایی تاکید خواهیم کرد تا از محصولات بنیاد تعاون زندانیان خرید‌های بیشتری داشته باشند.

مسئولین قضایی استان خوزستان در سال گذشته با حدود ۱۵۶ هزار نفر از مراجعین ملاقات حضوری داشتند؛ جزئیات این موضوع در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه روایت تحول مطرح شد و رئیس دستگاه قضا بر استمرار ملاقات‌های بدون واسطه مقامات قضایی در سراسر کشور با مردم تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان حضور در غرفه بازرسی کل استان خوزستان، بر پیگیری اجرایی شدن پروژه قطار شهری اهواز پس از چند سال رکود تاکید کرد.

همچنین رئیس دستگاه قضا اقدامات سازمان بازرسی در جلوگیری از سوزاندن روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز‌های همراه صنایع نفتی (فلر) را مورد تأیید قرار داد و بر استمرار در پیگیری این موضوع تاکید مؤکد کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین دستورات مؤکدی را برای پیگیری خروج ۸۴ کانتینر کالا و مواد خطرناک از بندر امام خمینی (ره) صادر کرد.

وی در جریان بازدید از نمایشگاه روایت تحول دادگستری استان خوزستان، ۱۴۴۱ اقدام پیشگیرانه حفاظت و اطلاعات دادگستری این استان را مورد تایید قرار داد و تاکید کرد که باید بر دامنه اقدامات پیشگیرانه در قوه قضاییه افزوده شود.

همچنین رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از غرفه عدالت الکترونیک نمایشگاه روایت تحول، بر موضوع اهمیت ثبت تاریخ ورود پرونده‌های وارده به منظور جلوگیری از ثبت مجدد پرونده‌ها و افزایش آمار ورودی‌ها تاکید کرد و همچنین به مقوله برگزاری ۴۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیک در سال ۱۴۰۳ در دادگستری خوزستان و کسب رتبه نخست از این حیث در سطح کشور اشاره کرد و این امر و دستاورد را مورد تأکید قرار داد.