رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طی ۱۴ ماه گذشته بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار سند سبز، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در کشور صادر شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورر جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال لرستان در سالن جلسات دادگستری کل به اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره و اظهار کرد: مقام معظم رهبری تیر ۱۴۰۲ فرمودند: «سند عادی، منشأ فساد است» که خوشبختانه با تصویب قانون الزام در مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد دستاورد‌های بزرگی بوده‌ایم.

حسن بابایی گفت: طی ۱۴ ماه گذشته تاکنون بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار سند سبز، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در کشور صادر شده است.

بابایی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بافت‌های روستایی عنوان کرد: می‌توان به راحتی با استفاده از ظرفیت قانون ساماندهی، سند را به دست روستائیان رساند که این امر علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، موجب کاهش اختلافات و پیاده سازی قانون الزام می‌شود.

وی تصریح کرد: در لرستان به دلیل تراکم بالای روستا‌ها حدود ۱۰۰ هزار سند دفترچه‌ای روستایی وجود دارد که بنیاد مسکن باید به عنوان یکی از مصوبات این جلسه، هرچه سریع‌تر نسبت به تبدیل این اسناد به سند تک‌برگ اقدام کند.

بابایی تحول در حوزه‌های تثبیت مالکیت و صدور اسناد لرستان را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: کارنامه لرستان در این حوزه بسیار خوب است به طوری که ۱۰۰ درصد عرصه‌های منابع طبیعی به وسعت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار حدنگاری شده و ۶۰ فقره سند باقی‌مانده اراضی ملی نیز به مساحت ۱۴ هزار و ۵۷۱ هکتار تعیین تکلیف شد.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از ۶۹۲ هزار پیش‌نویس در اجرای ماده سه تنظیم شده و استان لرستان از معدود استان‌هایی است که تمام مشاورین املاک آن به صورت ۱۰۰ درصدی به سامانه‌ها متصل هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات منحصر‌به‌فرد در لرستان گفت: یکی از کار‌های ارزشمند انجام شده، صدور سند برای کهن‌ترین زیستگاه بشری در ایران و جهان با قدمت ۶۳ هزار سال (غار کلدر) در این استان است که سندی برای پهنه‌ای به مساحت ۶۰ هکتار صادر و امروز تقدیم متولیان خواهد شد.

بابایی اظهار داشت: این اقدام برای استانی که تمدن بشری و زیستگاه دوره پارینه‌سنگی به شمار می‌رود یک افتخار بزرگ محسوب می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه امانت‌داری، حسن نیت و پایبندی سردفتران در لرستان مثال‌زدنی و آمار تخلفات این حوزه در مقایسه با سایر استان‌ها پایین است افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در ارزیابی ۱۶ شاخص در پایان مرداد، موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.