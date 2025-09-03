ظرفیتهای ورزشی در راستای تحقق ارزشهای اسلامی باشد
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی خواستار بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای ورزشی در راستای تعالی انسانی و تحقق ارزشهای اسلامی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، آیتالله عبادی نماینده ولیفقیه در استان، با تأکید بر جایگاه فرهنگی ورزش، در دیدار جمعی از مسئولان و فعالان برگزاری حسینه ورزشکاران با اشاره به برخی از مشکلات و خلأهای قانونی موجود در حوزه ورزش و فرهنگ، گفت: مشکلاتی نظیر نقص قوانین و تسامح در اجرای آنها را باید از طریق ارائه مکتوب نقدها و پیشنهادها به مسئولان ذیربط پیگیری کرد.
وی افزود: هدف از ورزش، صرفاً حرکت فیزیکی یا سرگرمی نیست بلکه باید در مسیر رشد و تکامل انسان و تحقق اهداف متعالی مورد استفاده قرار گیرد.
خرمشاد دبیر مجمع ورزشکاران استان نیز ضمن قدردانی از حضور خانواده شهدای ورزشکار، مداحان و ورزشکاران در حسینیه گفت: حسینیه ورزشکاران، نمادی از یک کار فرهنگی و ورزشی سالم است.
وی با اشاره به عدم تحقق برخی وعدههای مسئولان ورزشی استان افزود: برخی مدیران در عمل از وعدهدادهشده خود حمایت نمیکنند.
در ادامه این جلسه، معاون راهبردی مجمع ورزشکاران استان هم گفت: وزارت ورزش و جوانان دچار مسائل بنیادینی است که باید بهصورت جدی و ریشهای اصلاح شود.
ربیعی افزود: این مجموعه، نگاهی نو به تلفیق ورزش و اخلاق دارد و نشان میدهد که میتوان در همه رشتهها اصول اخلاقی را رعایت کرد و از تمامی بانیان و فعالان این حسینیه قدردانی میکنم.
وی با انتقاد از وعدههای تحققنیافته برخی مسئولان گفت: برای فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، بهجای شعار، باید حمایت واقعی صورت گیرد.