معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساخت دو خوابگاه ویژه پسران و دختران در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی پندار معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:امروز از مراکز آموزش عالی شهرستان اسدآباد و دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی بازدید داشتیم که یکی از موضوعات مهم و مطالبات دانشجویان احداث خوابگاه است.

وی افزود:دانشگاه سید جمال الدین در مرکز شهر یک زمین تجاری مسکونی دارد که با موافقت استانداری و فروش زمین می‌تواند بخش زیادی از اعتبار ۲ بلوک خوابگاهی ویژه پسران و دختران در اسدآباد تامین کند و با پیگیری نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی امسال قرار شد احداث خوابگاه‌ها آغاز شود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت:به دنبال تجمیع مراکز آموزش عالی شهرستان هستیم و با موفقت وزیر علوم می‌توانیم دانشگاه پیام نور و ملی مهارت را به زیر مجموعه دانشگاه سید جمال الدین انتقال دهیم.

اکبر رنجبرزاده افزود:با تجمیع مراکز آموزش عالی در شهرستان می‌توانیم شاهد افزایش تعداد اعضای هیئت علمی، دانشجویان و امکانات بیشتر در شهرستان باشیم.

وی یادآور شد:از طریق استاندار پیگیر مجوز فروش ساختمان جهاد سازندگی سابق که متعلق به دانشگاه سید جمال الدین است هستیم که امیدواریم با فروش زمین بتوانیم دو بلوک خوابگاه دانشجویی احداث کنیم.