مدیرکل پست استان خوزستان گفت: در پنج ماه نخست سال جاری، دو میلیون و ۶۰۰ هزار مرسوله توسط باجههای پستی استان دریافت و به دیگر استانها ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله اظهار کرد: بیش از شش میلیون و ۳۰۰ هزار مرسوله پستی در بازه زمانی پنجماه در داخل استان خوزستان توزیع یا به دیگر استانهای کشور ارسال شده است.
وی افزود: در پنج ماه نخست سال جاری حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار مرسوله توسط باجههای پستی استان قبول و به دیگر استانها ارسال شد، همچنین سه میلیون و ۷۰۰ هزار مرسوله پستی نیز در داخل استان توزیع شده است.
مدیرکل پست استان خوزستان خاطرنشان کرد: در ترافیک مرسولات تجارت الکترونیک نیز در بازه زمانی پنج ماه سال جاری ۱۰۰ درصد برنامهها محقق شده، حدود ۲۳۰ هزار مرسوله از استان به سایر نقاط کشور صادر شده و ۳۸۰ هزار مرسوله تجارت الکترونیک در استان توزیع شده است.
حموله با اشاره به رشد چشمگیر مرسولات پستی و مرسولات تجارت الکترونیک گفت: پست با بهرهگیری از فناوریهای هوشمند روز دنیا توانسته است با افزایش ظرفیتهای زیرساختی و عملیاتی، به نیاز مشتریان پاسخ دهد.
وی پیشرفت پروژه جی نف و تحت پوشش قرار دادن تمام نقاط شهری و روستایی استان را از دیگر پروژههای اولویتدار و مهم پست خوزستان دانست و ادامه داد: نقش آن در توسعه اقتصاد دیجیتال بسیار مهم است.
مدیرکل پست استان خوزستان پروژه سورتینگ مرکز مکانیزه پست خوزستان را از دیگر موفقیتهای پست خوزستان در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی دانست و گفت: این پروژه نقش بسیار مهمی در تسریع، ارتقای فرایندهای عملیاتی و بهبود ارائه خدمات دارد.