مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از رشد قابل توجه نیروگاه‌های مقیاس کوچک، سامانه‌های خورشیدی و گسترش مشارکت بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فرج نیا گفت: ۹۸۸ کیلو وات برق از راه سامانه خورشیدی و ۱۳ مگاوات از راه نیروگاه گازی در تبریز تولید می‌شود و هم اکنون ۸۵ سامانه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت مجموع ۹۷۵ کیلووات و پنج نیروگاه گازسوز با ظرفیت تقریبی ۱۳ مگاوات در سطح حوزه عملیاتی شرکت فعال هستند که تأثیر مستقیمی در تأمین برق مطمئن و کاهش فشار بر شبکه سراسری دارند.

وی افزود: نیروگاه‌های مقیاس کوچک، سامانه‌های خورشیدی و گسترش مشارکت بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر رشد قابل توجهی داشته است و امسال با برنامه‌ریزی هدفمند، تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، توانستیم در مسیر توسعه پایدار انرژی‌های نو و تقویت پایداری شبکه گام‌های مؤثری برداریم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اضافه کرد: در بخش نیروگاه‌های خورشیدی با قرارداد خرید تضمینی، ۴۱ سامانه با ظرفیت ۳۴۱ کیلووات در حال بهره‌برداری هستند، با هدف اجرای مصوبه هیأت وزیران، ۱۸ سامانه اداری با ظرفیت ۵۳۹ کیلووات، ۲۵ سامانه مدرسه‌ای با ظرفیت ۷۵ کیلووات و همچنین یک سامانه در قالب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به ظرفیت ۲۰ کیلووات به بهره‌برداری رسیده‌اند.

فرج نیا با اشاره به اقدامات راهبردی در تأمین زمین برای توسعه نیروگاه‌ها بیان کرد: در چارچوب اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان، تعداد ۱۳ساختگاه با مساحت تجمیعی ۹ هکتار و ظرفیت قابل نصب ۶ مگاوات برای مشترکان واجد شرایط حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز تأمین و اختصاص یافته است.

وی همچنین افزود: برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز هفت ساختگاه در مجموع با مساحت ۶۶.۴ هکتار و ظرفیت قابل نصب ۴۵ مگاوات آماده‌سازی شده است که این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز جهش واقعی در تولید برق خورشیدی در منطقه باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: در ایام پیک تابستان ١٤٠٤ شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اجرای طرح افزایش ظرفیت ترانسفورماتور‌ها و با صرف اعتبار ۵۰۴ میلیارد ریال، گام مهم برای تقویت شبکه توزیع، کاهش خاموشی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی به مشترکان بر می‌دارد.