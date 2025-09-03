پخش زنده
رئیس پژوهشگاه رویان گفت: بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی در فرآیند انتخاب جنین و بهکارگیری روشهای نوین غیرتهاجمی، چشمانداز تازهای برای افزایش موفقیت درمان ناباروری ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحسین شاهوردی امروز در مراسم اهداء جوایز بیست و ششمین کنگره بینالمللی رویان و بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی رویان که در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه درمان ناباروری و سلولهای بنیادی، گفت: امروز نوآوریهای چشمگیری در عرصه فناوریهای کمکباروری در حال شکلگیری است؛ از بهکارگیری هوش مصنوعی در انتخاب دقیقتر جنین و بهینهسازی چرخههای درمان تا توسعه روشهای غیرتهاجمی برای ارزیابی کیفیت جنین.
وی افزود: گسترش تکنیکهای انجماد جنین، بهکارگیری اُمیکها برای تشخیص فردمحور و ترکیب فناوریهای کمکباروری با دستاوردهای پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی، افقهای تازهای را گشوده است. این نوآوریها نویدبخش عصری است که در آن مسیر درمان ناباروری کوتاهتر، موفقیتها بیشتر و تجربه بیماران انسانیتر خواهد بود.
مأموریت پژوهشگاه رویان؛ از تولید علم تا بهبود کیفیت زندگی بیماران
رئیس پژوهشگاه رویان تأکید کرد: هدف ما تنها تولید دادههای علمی نیست، بلکه ترجمان علم به بالین و بهبود کیفیت زندگی بیماران است. هر گام در شناخت مکانیسمهای ناباروری و هر پیشرفت در عرصه سلولهای بنیادی، پزشکی شخصمحور و مهندسی ژنتیک زمانی ارزشمند است که به نتیجه عملی در درمان بیماران منجر شود و لبخند التیام را بر لب آنان بنشاند.
نقش تعاملات علمی بینالمللی در پیشرفت دانش
شاهوردی با اشاره به اهمیت همافزایی علمی در سطح جهانی، خاطرنشان کرد: هیچ کشور و هیچ دانشمندی بهتنهایی قادر به رویارویی با پیچیدگیهای علوم تولیدمثل و سلولهای بنیادی نیست. گاهی کشفی در تهران الهامبخش پژوهشی در توکیو میشود و نوآوری از اروپا راهگشای متخصصان بالینی در خاورمیانه خواهد بود. از اینرو، کنگرههای رویان پلی استوار میان دانش فردی و خرد جمعی به شمار میآیند.
گرامیداشت یاد شهدا و بنیانگذار پژوهشگاه رویان
وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: با درود به شهیدان بهویژه دانشمندان شهید، یاد دکتر کاظمی آشتیانی، بنیانگذار فقید پژوهشگاه رویان را گرامی میداریم. او با تأسیس این مرکز، باور «ما میتوانیم» را در میان جوانان این سرزمین نهادینه کرد.
جشنواره و کنگره بینالمللی رویان؛ بستری برای همافزایی علمی
رئیس پژوهشگاه رویان با تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و آغاز هفته وحدت، در افتتاحیه بیستوچهارمین جشنواره بینالمللی رویان و بیستوششمین کنگره بینالمللی پزشکی تولیدمثل، سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، اظهار کرد: این رویداد تنها یک گردهمایی علمی سالیانه نیست، بلکه یک اکوسیستم دانش و اندیشه است که تعامل سازنده میان پژوهشگران را بهعنوان موتور محرک پیشرفت تعریف میکند.
جشنواره بینالمللی رویان فرصتی برای معرفی پژوهشگران برتر است
رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به دستاوردهای علمی در حوزه درمان بیماریهای صعبالعلاج، گفت: بیمارانی که روزی درمانناپذیر به شمار میرفتند، امروز به لطف الهی و پیشرفتهای علمی از مسیرهای تازهای برای درمان بهرهمند شدهاند.
وی افزود: در کنار برگزاری بیستوششمین کنگره بینالمللی پزشکی تولیدمثل، امسال شاهد بیستوچهارمین جشنواره بینالمللی رویان نیز هستیم؛ جشنوارهای که همواره فرصتی برای معرفی و تقدیر از برگزیدگان ملی و بینالمللی بوده است.
معرفی برگزیدگان جشنواره بینالمللی رویان
شاهوردی با اشاره به داوری آثار امسال، تصریح کرد: بیش از ۱۱ داور برجسته داخلی و خارجی در حوزههای سلولهای بنیادی و علوم تولیدمثل، ۶۲ طرح از ایران و ۱۵ کشور جهان را ارزیابی کردند. در نهایت، دو طرح ملی و دو طرح بینالمللی بهعنوان برگزیده انتخاب شدند که پیشاپیش به این پژوهشگران تبریک میگویم.
وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار از دو محقق ملی نیز به پاس دریافت جوایز برجسته بهعنوان محققان شایسته تقدیر قدردانی خواهد شد. هدف اصلی جشنواره ایجاد انگیزه در میان دانشمندان، بهویژه پژوهشگران جوان و گسترش جریانهای علمی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور است.
تأکید بر اهمیت جوانی جمعیت و درمان ناباروری
رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به شرایط جمعیتی کشور بیان کرد: با توجه به روند کاهش نرخ باروری و افزایش میانگین سن ازدواج و فرزندآوری، دغدغه جوانی جمعیت بیش از پیش مطرح است. سیاستهای کلان کشور در راستای حمایت از خانوادهها و ارتقای نرخ رشد جمعیت، بر اهمیت تشخیص، درمان و پیشگیری از ناباروری تأکید دارد.
وی اضافه کرد: باروری بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی سلامت خانواده و جامعه باید در صدر اولویتهای بهداشتی، آموزشی و پژوهشی قرار گیرد. ما و همکارانمان در این کنگره تلاش داریم با نگاهی رو به آینده برای رویارویی با این چالش آماده شویم.
نقش علم و سیاستگذاری هوشمند در جوانسازی جمعیت
شاهوردی تأکید کرد: تجهیز به دانش روز در حوزههای علوم تولیدمثل، سلولهای بنیادی، پزشکی بازساختی، ژندرمانی، هوش مصنوعی و پزشکی شخصمحور، مسیر آینده ما را روشن میکند. باور داریم تنها با ترکیب علم نوین، سیاستگذاری هوشمند و تعهد اخلاقی میتوانیم همزمان با ارتقای کیفیت درمان ناباروری، به هدف کلان جوانسازی جمعیت نیز کمک کنیم.
قدردانی از برگزارکنندگان و حامیان جشنواره
وی در پایان سخنان خود گفت: جا دارد از حمایتهای ریاست جهاد دانشگاهی، معاونت پژوهش و فناوری وزارت بهداشت، دبیران علمی کنگره و اعضای هیئترئیسه پژوهشگاه رویان، همچنین کمیته علمی و اجرایی این برنامه تشکر کنم. برگزاری این رویدادها نتیجه تلاش جمعی همکاران من است و من تنها سخنگوی این عزیزان هستم. بار دیگر از حضور مهمانان و حامیان این حرکت علمی ـ فرهنگی قدردانی میکنم و از خداوند متعال سلامتی همه شما را خواستارم.