پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه خوی گفت: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری از سه هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت چغندر قند بیش از ۲۲۰ هزار تن چغندر برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در اجرای برنامه حمایت از تولید و سرمایهگذاری، غلامحسین آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی صبح امروز از کارخانه قند این شهرستان بازدید کرد.
آزاد در این بازدید با اشاره به جایگاه صنعت قند در اقتصاد کشور و نقش آن در زنجیره تولید گفت: دولت آماده است با همکاری و پشتیبانی همهجانبه، موانع موجود در مسیر فعالیت این واحد تولیدی را رفع کند.
وی افزود: در شهرستان خوی سه هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت چغندر قند وجود دارد و پیشبینی میشود در سال زراعی جاری با بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری بیش از ۲۲۰ هزار تن چغندر برداشت شود.
فرماندار ویژه خوی همچنین تأکید کرد: فعالیت کارخانه قند خوی با ظرفیت تولید سالانه ۷۰ هزار تن شکر، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۰۰ نفر، زمینه بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای کشاورزی منطقه را فراهم کرده است.
جبارعلی زارع ممقانی مدیرعامل کارخانه قند خوی نیز در جریان این بازدید با اشاره به برنامههای توسعهای این واحد صنعتی گفت: بهمنظور ارتقای بهرهوری، نوسازی و پیروزرسانی ماشینآلات خط تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ظرفیت جذب سالانه کارخانه ۵۰۰ هزار تن چغندر قند است، افزود: به دلیل ناترازیهای اخیر در بخش انرژی، این مجموعه آمادگی دارد برای صرفهجویی در مصرف آب، خرید چغندر و آغاز تولید شکر را زودتر از موعد مقرر شروع کند. مدیرعامل کارخانه تأکید کرد: آغاز زودهنگام فعالیت کارخانه موجب میشود دوره یک مرحله آبیاری چغندر توسط کشاورزان حذف شود که این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای تولید، نقش مهمی در مدیریت مصرف آب و انرژی در منطقه دارد.
این بازدید در قالب برنامه حمایت از تولید و سرمایهگذاری و با هدف بررسی میدانی ظرفیتها و چالشهای واحدهای صنعتی شهرستان انجام شد.