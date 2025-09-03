به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در نشست کارگروه ویژه ساماندهی توقفگاه های( پارکینگ‌های )خودرو‌های سنگین افزود: در حال حاضر تعدادی توقفگاه( پارکینگ )خودرو‌های سنگین فاقد جواز کسب و پروانه فعالیت در کرمان وجود دارد که تذکرات لازم برای تعیین تکلیف آنها صادر شده و در صورت دریافت نکردن جواز قانونی با دستور دادستانی از فعالیت این مراکز جلوگیری خواهد شد.

سید مهدی قویدل با تاکید بر نظارت بر توقفگاه ها( پارکینگ‌ها ) اعلام کرد: هیات بازرسی در بازدید‌های اخیر یکسری نواقص و ایرادات را احصا کرده و به متولیان امر و متصدیان این پارکینگ‌ها اعلام شده ودادگستری مهلت ۲۰ روزه برای رفع نواقص تعیین کرده و بعد از این تاریخ با واحد‌های متخلف از طریق دادستانی برخورد قضایی خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان همچنین بر ارتقای زیرساخت‌های پارکینگ‌های خودرو‌های سنگین تاکید کرد و گفت: رعایت نرخنامه مصوب، تجهیز مکان‌های استراحت رانندگان متناسب با شان این قشر زحمتکش، بهسازی سرویس‌های بهداشتی، پوشش کامل پایش تصویری، خط کشی پارکینگ‌ها و رعایت شیوه نامه های پدافند غیر عامل، سامانه ثبت مشخصات ورود و خروج رانندگان و سایر موارد باید به صورت دقیق رعایت شود.

قویدل هشدار داد: طبق گزارش برخی نهاد‌های اطلاعاتی و نظارتی، بخشی از قاچاق سوخت از مبادی همین پارکینگ‌ها صورت می‌گیرد و پدیده قاچاق سوخت خط قرمز است وبا بازرسی‌های پنهان و نامحسوس که در آینده انجام خواهد شد، با ترک فعل‌های احتمالی دستگاه‌های متولی در حوزه تامین امنیت عمومی و قاچاق سوخت از طریق مراجع ذیصلاح برخورد خواهد شد.