نمایشگاه فروش پاییزه با هدف حمایت از اصناف، عرضه مستقیم کالاهای ضروری و تقویت نقش اتحادیهها در تنظیم بازار، در نمایشگاه بین المللی اردبیل دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی اردبیل گفت: نمایشگاه فروش پاییزه تا ۱۹ شهریور در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی اردبیل دایر است.
مرتضی طهماسپور افزود: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه دسترسی راحت برای عموم مردم است تا بتوانند طیف گستردهای از کالاهای مورد نیاز خود از لوازم التحریر و پوشاک تا مواد غذایی و محصولات بهداشتی با کیفیت و قیمت مناسب را قبل از بازگشایی مدارس، از یک مجموعه منظم تهیه کنند.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه یک رویداد دورهای و قابل اتکا در استان اردبیل است، افزود: تمرکز همزمان بر کالاهای اساسی و کالاهای فرهنگی نقطه تمایز ماست. همچنین، حمایت و مشارکت نهادهای مهمی مانند اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیهها، بر اعتبار و تنوع محصولات حاضر افزوده است.
طهماسپور با بیان اینکه محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اردبیل این امکان را فراهم کردهایم تا فضایی استاندارد و مناسب برای بازدیدکنندگان و غرفهداران فراهم کنیم، تصریح کرد: از همه هموطنان عزیز در اردبیل و شهرهای همجوار دعوت میکنیم تا از این نمایشگاه بازدید کرده و نیازمندیهای خود را با قیمت مناسب تامین کنند.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی اردبیل خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی است تا مردم هم از محصولات باکیفیت و متنوع دیدن کنند و هم از تخفیفهای ویژه آن بهرهمند شوند.
وی یادآور شد: این نمایشگاه تا ۱۹ شهریور ماه، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ آماده پذیرایی از میهمانان خواهدبود.