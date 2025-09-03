به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در این مراسم از رتبه‌های برتر کنکور امسال و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی خراسان رضوی تجلیل شد.

این دانش آموزان نخبه با حکم مصطفی اسدی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، به عنوان مشاوران جوان مدیرکل آموزش و پرورش استان منصوب شدند.

آترینا فرحمند رتبه ۱ تجربی، آریانا امامی رتبه۳ تجربی،متین مهدوی مقدم رتبه۶ تجربی،حسین دولتی جوان رتبه۳ ریاضی،

امیرمحمد توانا رتبه۴ ریاضی،سارا ذبیحی رتبه ۳ انسانی و علی بهمن ابادی رتبه ۹ انسانی رتبه‌های برتر کنکور امسال از خراسان رضوی هستند.

همچنین محمدسجاد معماری مدال آور نقره المپیاد جهانی ریاضی، محمدرضا عطاران زاده مدال آور نقره المپیاد جهانی ریاضی ،علی اکبر نور الهی مدال آور طلای المپیاد جهانی زیست‌شناسی،ارشیا میرشمسی کاخکی مدال آور طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و فاطمه هدایت کاخکی مدال آور برنز المپیاد جهانی علوم زمین دانش اموزان نخبه المپیادی حاضر در این مراسم بودند.