با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی تعاون روستایی و بورس کالا، عرضه عناب و زرشک در قالب گواهی سپرده کالایی به‌زودی آغاز می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به حذف واسطه‌ها، شفاف‌سازی قیمت‌ها و ورود این محصولات به بازار‌های جهانی کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی کشور، در جشنواره استانی عناب خراسان جنوبی از راه‌اندازی انبار‌های سپرده کالایی در این استان برای محصولات کشاورزی مانند عناب و زرشک خبر داد و گفت: این طرح در ادامه موفقیت‌های قبلی در عرضه زعفران، با هدف حمایت از کشاورزان و حذف دلال‌ها اجرایی می‌شود.

مرتضی معتمد، همچنین بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در خراسان جنوبی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید، صادرات و برند‌سازی محصولات بومی همچون عناب، نقش مهمی در حل چالش‌های کشاورزان و جهانی‌شدن این محصولات خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد سه‌هزار و ۵۰۰ «روستا بازار» در سطح کشور، اظهار کرد: این طرح با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از روستا‌ها به شهرها، می‌تواند فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به‌شدت کاهش دهد.

در سال‌های اخیر، بورس کالای ایران نقش پررنگی در شفاف‌سازی و توسعه بازار‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی ایفا کرده است. اکنون نوبت بخش کشاورزی است؛ حوزه‌ای که با وجود ظرفیت بالا، به دلیل عدم بهره‌گیری از ابزار‌های نوین مالی، نتوانسته به جایگاه واقعی خود در بازار‌های داخلی و خارجی برسد.

کارشناسان معتقدند ابزار‌هایی مانند گواهی سپرده کالایی و شبکه انبارداری استاندارد، با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای فروش منصفانه، حذف واسطه‌گری پرهزینه، و افزایش درآمد کشاورزان، می‌توانند نقطه عطفی در اقتصاد کشاورزی ایران ایجاد کنند.