پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به صدور سند مالکیت ۵۳۸ هکتاری زیگورات چغازنبیل به نام میراثفرهنگی، از تحویل سند این اثر به اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی دهقانی گفت : در این مراسم، باحضور رئیس عدلیه، استاندار خوزستان، نماینده ولی فقیه در استان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و رئیس کل دادگستری استان خوزستان، اسناد صادرشده برای مردم مناطق ملاشیه، کوی گلستان و شهر رُفیع خوزستان، واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی و همچنین مجموعه تاریخی چغازنبیل به صاحبان و متولیان آنها اهداء شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه برنامه گرفتن سند اثر جهانی چغازنبیل از شهریور ۱۴۰۲ آغاز شد گفت: از آن تاریخ، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان، پایگاه میراثجهانی چغازنبیل و هفتتپه و اداره ثبت اسناد و املاک با تشکیل گروهی از کارشناسان حرفهای برنامه پیشگفته را تا نتیجه راهبری کردند.
محمد جوروند افزود: ابتدا نقشه شمیم اثر جهانی چغازنبیل تهیه و از طریق ادارهکل امور اقتصادی و دارایی مالکیت اثر یادشده از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شد.
وی گفت : پس از گرفتن پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر وجود ید مالکانه ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری خوزستان بر عرصه اثر، مدارک مورد نیاز بهمنظور انتقال سند توسط ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان تهیه و به ادارهکل امور اقتصادی و دارایی ارسال و اداره یادشده مدارک دریافتی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور (قسمت خزانه داری کل کشور) ارسال کرد .
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود : سپس مرجع یادشده نیز گواهی صدور سند را تهیه و به ادارهکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ارسال و این اداره نیز گواهی صادرشده را به اداره ثبت اسناد و املاک شوش ارسال کرد که این اداره نیز در تاریخ سیزدهم خرداد ۱۴۰۴ خورشیدی سند رسمی تکبرگ اثر جهانی چغازنبیل را به نام ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان صادر کرد.
جوروند با بیان اینکه سرانجام سند این اثر با حضور رئیس دستگاه قضا به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان تحویل داده شد گفت: این دستاورد حقوقی مهم، پس از سالها تلاش مداوم و همافزایی سازنده با نهادهای ذیربط بهویژه با پیگیریهای مستمر ادارهکل میراثفرهنگی استان خوزستان با همکاری ادارهکل پایگاههای ملی و جهانی، ادارهکل دارایی و ادارهکل ثبت اسناد استان خوزستان حاصل شد.