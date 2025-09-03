پخش زنده
امروز: -
رئیس جهادکشاورزی استان همدان گفت: همدان توانسته با رفع تداخل هزار و ۲۱۷ پلاک ثبتی، به اهداف تعیینشده ملی در این بخش دست یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،رضا بهراملو در جلسه شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به دستاوردهای این سازمان در حوزه امور اراضی گفت: همدان در زمینه رفع تداخلات اراضی کشاورزی جزو استانهای پیشرو کشور بوده و توانسته است با رفع تداخل هزار و ۲۱۷ پلاک ثبتی، به اهداف تعیینشده ملی در این بخش دست یابد.
وی بیان کرد: این موفقیت حاصل تعامل و هماهنگی میان بخشهای مختلف سازمان و همکاری دستگاههای مرتبط است.
بهراملو همچنین اجرای طرح مولدسازی را نمونهای از کارآمدی مدیریت و هماهنگی خانواده بزرگ جهاد در همدان بیان کرد و افزود: طرح مولد سازی روستاها در ۴۰۰ روستای همدان به عنوان آزمونه (پایلوت) کشوری اجرا شد که وزارت جهادکشاورزی برای اجرای این طرح قدردانی کرد.
رئیس جهادکشاورزی همدان ادامه داد: این استان در هفته دولت امسال سهم چشمگیری در اجرای طرحها داشت و بیش از ۹۰ درصد برنامههای این هفته به بخش کشاورزی اختصاص یافت.
بهراملو افزود: در هفته دولت بیش از ۴۰۰ پروژه در حوزههای مختلف کشاورزی شامل توسعه آبیاری نوین، باغبانی، دامپروری، صنایع تبدیلی و امور زیربنایی به بهرهبرداری رسید که این حجم از پروژهها نشاندهنده نقش کلیدی کشاورزی در توسعه اقتصادی استان است.
وی اظهار داشت: عملکرد مدیران ادارات مختلف سازمان بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از مدیرانی که توانستهاند در مسیر تحقق اهداف سازمان و اجرای برنامهها عملکردی مطلوب ارائه دهند، قدردانی و در مورد مدیرانی که در اجرای برنامهها موفق نبودند تجدید نظر میشوند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی همدان با اشاره به اجرای طرح مولدسازی گفت: تلاش و همت مدیران سازمان در این طرح بسیار مشهود بوده و همین امر سبب شد که بسیاری از پیشنهادهای استان همدان در سطح ملی پذیرفته و اجرایی شود.
بهراملو افزود: این موضوع بیانگر آن است که سیاستها و برنامههای ارائهشده توسط استان، با نگاه ملی همخوانی داشته و رضایت وزارتخانه را نیز به دنبال داشته است.