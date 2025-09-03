۱۷۲ خانه بهداشت در سطح استان فعال است و ۲۲۵ بهورز زن و مرد در این خانه‌ها به جمعیت روستایی خدمت می‌کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به نامگذاری ۱۲ شهریور به عنوان روز ملی بهورز گفت: نام گذاری دوازدهم شهریور ماه به عنوان روز ملی بهورز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت، در سال ۱۳۶۳ صورت گرفت و با هدف کمک رسانی هر چه بیشتر به بیماران روستایی وهمچنین در جهت تحقق یکی از اهداف مقدس انقلاب اسلامی مبنی بر فقر زدایی از روستا‌ها دست به تاسیس خانه‌هایی با نام خانه بهداشت زد و در جهت تامین کادر متخصصاین خانه‌ها به تربیت افرادی همت گمارد که بهورز نام گرفتند.

دکتر مسعود شریفی افزود: در حال حاضر ۱۷۲ خانه بهداشت در سطح استان فعال است و ۲۲۵ بهورز زن و مرد در این خانه‌ها به جمعیت روستایی خدمت می‌کنند.

وی افزود: بهورزان طی بیش از چهار دهه گذشته به‌عنوان مهم‌ترین پایه‌های ارائه خدمات در حوزه روستایی، نقش ارزشمندی در ارتقای شاخص‌های بهداشتی به‌ویژه در مراقبت از مادران و کودکان ایفا کرده‌اند.

شریفی ادامه داد: خدمات مراقبتی خانه‌های بهداشت امروز شامل تمامی گروه‌های سنی از نوزادان تا سالمندان، مراقبت مادران باردار، پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های واگیر، خطرسنجی بیماری‌های قلبی و عروقی و غربالگری برخی سرطان‌هاست. در کنار این خدمات فردی، نظارت بر بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و آموزش سلامت نیز توسط بهورزان ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۳۶ دانش‌آموز بهورزی نیز در آموزشگاه بهورزی مرکز بهداشت شهرستان یزد مشغول تحصیل هستند تا در آینده به جمع نیرو‌های خدمتگزار در روستا‌های استان بپیوندند.