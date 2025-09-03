پخش زنده
ساعتکاری ۶ صبح تا ۱۳ ادارات خراسان جنوبی تا پایان شهریور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی گفت:با توجه به تداوم گرما و عدم تحقق پیش بینیهای بارشی، ساعات کاری ادارات تا پایان شهریور به شیوه تابستان ادامه دارد، بنابراین تغییر ساعت که قرار بود از ۱۵ شهریور به حالت قبل بازگردد، انجام نخواهد شد.
موهبتی افزود: در خصوص اجرای مصوبه جلسه مورخ ۱۶ اردیبهشت کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی کشور و برای صرفه جویی مناسب با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و تامین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت رسانی، ساعات کاری تمام دستگاه ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی بانکها بیمهها و شهرداریهای استان در بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۶:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ تعیین شده است.
به گفته وی روزهای پنجشنبه نیز تا تاریخ ۳۱ شهریور تعطیل است و کسری کار ایجاد شده از طریق دور کاری قابل جبران خواهد بود.
موهبتی گفت: مراکز درمانی، دستگاههای خدمات رسان، امدادی و عملیاتی برابر روال معمول تمهیدات لازم برای خدمات رسانی مناسب به شهروندان را در دستور کار خواهند داشت.
به گفته وی موضوع رعایت اصل صرفه جویی حداکثری در مصرف انرژی و کاهش در مصرف برق همچنان مورد تاکید بوده و دمای ساختمانهای اداری تمام دستگاهها و مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها ۲۷ درجه سانتی گراد تعیین میشود.