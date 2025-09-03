کنسرت بداهه‌نوازی تار و تنبک علی اصغر عربشاهی و رشید کاکاوند ۱۳ و ۱۵ شهریور در تالار رودکی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اصغر عربشاهی نوازنده باسابقه تار که در سالیان اخیر کنسرت‌های گوناگونی را برگزار کرده این بار بعد از کنسرت‌های شیراز، مشهد و قزوین؛ ۱۳ و ۱۵ شهریور در تهران ساعت ۲۰ در تالار رودکی به همراه تمبک رشید کاکاوند روی صحنه می‌رود.

علی اصغر عربشاهی در حال حاضر همنواز گروه کیهان کلهر است و در کنسرت‌های اخیر کیهان کلهر در خارج از ایران با وی همکاری دارد.

علی اصغر عربشاهی در سال‌های اخیر کنسرت‌هایی را روی صحنه برده که با استقبال و اقبال در خور توجهی رو‌به‌رو بوده است.

این کنسرت توسط افشین معصومی تهیه کننده باسابقه موسیقی و مدیر موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار برگزار می‌شود. بلیت‌های این کنسرت در سایت تیوال قابل خریداری است.