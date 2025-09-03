نویسنده کتاب «بچه‌های نامنظم منظم» گفت: ویژگی این کتاب روایت‌های دست اول از فرماندهان و اعضای ستاد جنگ‌های نامنظم است که کمتر نام آنها را شنیده‌ایم.

عباس حیدری مقدم در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افزود: مطالب در کتاب ثبت شده، اما شنیدن صدای این افراد تجربه‌ای متفاوت است.

وی گفت: برای من افتخار بزرگی بود که روایت فرماندهان گمنام و بی‌ادعای ستاد جنگ‌های نامنظم را ثبت کنم؛ کسانی که کمتر مطرح شده‌اند و حتی خود من سال‌ها قبل تلاش داشتم در میدان حضور داشته باشم، اما موفق نشدم.»

حیدری مقدم افزود: نکته خاص کتاب، روایت‌های دست‌اول و بکر عزیزانی است که حتی دکتر چمران به آنها اشاره می‌کرد. برخی از این افراد برای اولین بار حاضر شدند مصاحبه کنند و تجربه‌های خود را بازگو کنند.

نویسنده کتاب "بچه‌های نامنظم منظم" بابیان اینکه این کتاب نشان می‌دهد جنگ فقط نبرد نظامی نبود گفت: مغز‌های متفکر و مهندسانی هم بودند که با ابتکار و تلاش، کار‌های عظیمی مانند نجات اهواز و ایجاد کانال‌های انتقال آب را انجام دادند.

وی گفت: این کتاب برای نسل امروز بسیار ارزشمند است تا بدانند دفاع مقدس فقط مربوط به رزمندگان کم‌سن و سال نبود، بلکه دانشمندان و افراد با تحصیلات عالی هم در کنار رزمندگان حضور داشتند و کار‌های ابتکاری بزرگی انجام دادند. امیدوارم محتوای این کتاب بتواند برای جوانان راهگشا و الهام‌بخش باشد.

وی گفت: متأسفانه برخی از راویان این کتاب دیگر در بین ما نیستند، اما حضور و روایت آنها ماندگار شده و این کتاب حاصل تلاش، شجاعت و تعهد آنهاست.