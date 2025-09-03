به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در نخستین نمایشگاه تخصصی طلا و جواهر، نقره، ساعت، گوهر سنگ، ماشین آلات و صنایع وابسته در ارومیه گفت: شناسایی ۱۴۰ تن طلای خالص در خاک و صدور هشت مجوز معدن طلا، این استان را در رتبه دوم تولید شمش طلا در کشور قرار داده است.

سخاوت خیرخواه افزود: تاکنون هشت مجوز معدن طلا در استان صادر شده که از این تعداد، سه معدن به بهره‌برداری رسیده، سه معدن در آستانه بهره‌برداری است و دو معدن هم پروانه اکتشاف دریافت کرده‌است.

خیرخواه اظهارکرد: سه معدنِ طلای زره شوران و طلای آقدره در شهرستان تکاب و طلای ربط در شهرستان سردشت پروانه بهره برداری دارند و سه معدن طلای خراپه در پیرانشهر، معدن طلای عربشاه در تکاب و معدن طلای آل قویون در شهرستان خوی دارای گواهی کشف هستند و همچنین دو معدن طلای گندمان و معدن طلای زاوه کوه در شهرستان بوکان پروانه اکتشاف دریافت نموده‌اند.

وی گفت: طبق گزارش‌های فنی در هشت معدن مذکور ۵۴ میلیون تن ذخیره قطعی کانسنک طلا وجود دارد که با در نظر گرفتن عیار طلای آن می‌توان گفت در این معادن ۱۴۰ تن طلای خالص شناسایی شده وجود دارد.

خیرخواه تصریح کرد: طبق روند فعلی استخراج و با فناوری‌های موجود، این میزان طلا تا ۷۰ سال آتی استخراج خواهد شد که البته با تغییر فناوری‌ها و تجهیزات پیش بینی می‌شود این ذخیره زودتر از ۷۰ سال تمام شود، اما مطالعات اولیه نشان می‌دهد معادن دیگری درحال شناسایی بوده و پهنه‌های امیدآفرینی مشاهده شده است که می‌توان به وجود ذخایر بیشتری امیدوار بود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اضافه کرد: ارزش این ذخایر شناسایی شده به نرخ روز، بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است که در خاک آذربایجان‌غربی به عنوان انفال به ودیعه نهاده شده است.

وی افزود: بهره مندی حداکثری از این ظرفیت طلایی نیازمند تجهیز و تکمیل زیرساخت‌ها و راه اندازی صنایع پایین دستی طلا است.

خیرخواه گفت: این ذخایر ارزشمند می‌توانند موتور محرک برای توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده باشند و به همین منظور اداره صنعت، معدن و تجارت استان ایجاد شهرک تخصصی صنایع پایین‌دستی طلا را در دستور کار دارد.

وی، دومین اقدام مهم در این حوزه را فعال‌سازی کارگاه‌های طلاسازی با تأمین شمش مورد نیاز از معادن استان دانست و افزود: این امر ضمن اشتغالزایی گسترده، به ارتقاء جایگاه استان در زنجیره تولید و صادرات طلا کمک خواهد کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت آذربایجان‌غربی اضافه کرد: اخیراً مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش شش هزار میلیارد تومان برای یک سرمایه‌گذار ترکیه‌ای صادر شده که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ظرفیت‌ها و امنیت این منطقه است.

نخستین نمایشگاه تخصصی طلا و جواهر، نقره، ساعت و گوهر سنگ در ۶۰ غرفه با حضور نمایندگان ۱۰ استان و کشور‌های خارجی همچون ترکیه و عراق در ارومیه دایر شده است.