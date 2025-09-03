به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه با عنوان «اشراق در زمین»، توسط حمید عجمی به مناسبت بیست‌وپنجمین سال‌گذشت ابداع این خط، بیست و یکم شهریورماه برگزار می‌شود.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، محمد بهشتی، نیر طهوری و حمیدرضا قلیچ‌خانی سخنرانی خواهند داشت و مباحثی درباره صیرورت خوشنویسی سنتی ایران زمین منطبق با مبادی صوری و شهودی هنر‌های عرصه خیال شرق مطرح می‌شود.

نمایشگاه اشراق در زمین، در مجموعه فرهنگی هنری آسمان فرهنگستان هنر، واقع در خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه) تقاطع فیروزکوهی پلاک ۴۷، ساعت پنج و نیم بعد ازظهر افتتاح می‌شود.