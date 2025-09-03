مدیر شرکت نفت منطقه ساری: نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی، بر اساس اقلیمها شارژ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری گفت: سهمیه نفت سفید اعلام شده برای خانوارهای فاقد گاز طبیعی در نظر گرفته شده و در کارت بانکی معرفی شده آنها شارژ شده است.
تورج امانی اعتبار این دوره از توزیع سوخت نفت سفید را برای خانوارهای دائم و فصلی مناطق فاقد گاز طبیعی از تاریخ ۱۴۰۴/۶/۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۷/۳۰ برای خانوارهای دائم و تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برای خانوارهای فصلی اعلام کرد.
وی تصریح کرد: اعلام سهمیه نفت سفید خانوار در روستاهای فاقد گاز طبیعی بر اساس اقلیم آب و هوایی مشخص شده است و تقسیم بندی اعلام شده از سوی شرکت گاز میباشد.
امانی افزود: عرضه نفت سفید به صورت الکترونیکی با شارژ سهمیه در کارت بانکی معرفی شده از سوی مشتریان انجام میشود.
وی تاکید کرد: مصرف کنندگان نفت سفید فاقد گاز طبیعی با در دست داشتن کارت بانکی به فروشندگیهای عرضه سوخت محل سکونت خود مراجعه و نسبت به دریافت مقدار سوخت تعیین شده اقدام کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری از شهروندان خواست تا شکایات و پیشنهادات خود را با شماره تلفنهای ۳۳۲۷۰۱۳۸ و ۳۳۲۷۰۱۴۰ منطقه ساری و شماره ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اطلاع دهند تا رسیدگیهای لازم انجام شود.