تقویت همکاری میان استانهای ساحلی و تدوین راهکارهای عملی برای چالشهای پیشروی صنعت صید دریای خزر در نشست مدیران کل شیلات استانهای گلستان، مازندران و گیلان در گرگان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این نشست راه های تقویت همکاری میان استانهای ساحلی و تدوین راهکارهای عملی برای چالشهای پیشروی صنعت صید در دریای خزر بررسی شد.
کاهش مشکلات معیشتی و صنفی صیادان ، مدیریت زمان و شیوههای صید و حفظ و بازسازی ذخایر ارزشمند ماهیان دریای خزر محور های این نشست بود.
شرکتکنندگان با طرح آمار و گزارشهای میدانی درباره معیشت صیادان، دورههای صید نامناسب و تخلیه ذخایر بیرویه، به تبادل نظر پرداختند.
جباری، مدیرکل شیلات استان گلستان، در حاشیه نشست با تأکید بر پسروی آب دریای خزر و تبعات آن برای معیشت ساحلنشینان، حل فوری مشکل بیمه صیادان را یکی از مطالبات اصلی این کمیته دانست.