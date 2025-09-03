پخش زنده
با استقبال مقامات و مدیران کشاورزی ایران و چین از گسترش تعاملات، پیش بینی میشود حجم مبادلات کشاورزی دو کشور به زودی به دو برابر افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، پس از حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست وزرای کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای و سفر مقامات چینی به کشورمان، وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود در روابط ایران و چین، میتوانیم در مدت کوتاهی میزان تعاملات کشاورزی دو کشور را به دومیلیارد دلار افزایش دهیم.
وی شیلات را یکی از مهمترین عرصه های مناسب برای گسترش همکاری های دوجانبه توصیف کرد و گفت: علاوه بر چین، کشورهای روسیه، هندوستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی نیز می توانند شرکای تجاری مهم ما باشند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره همکاریهای ایران و چین در حوزه کشاورزی گفت: هماکنون بیشتر مراودات دو کشور در حوزه کشاورزی و حجم مبادلات یکمیلیارد دلار است که سهم دو کشور از نظر صادرات و واردات تقریبا برابر است.