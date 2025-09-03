به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین اختتامیه «بوت‌کمپ طراحی خدمات برای نوجوانان»، پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، با حضور آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد در مجتمع فرهنگی آفتاب ولایت در مشهد مقدس، برگزار می‌شود و در این آیین، دو طرح برتر ارائه و از دو گروه برگزیده و دو برگزیده انفرادی تقدیر خواهد شد.

گفتنی است، بوت‌کمپ «طراحی خدمات برای نوجوانان» با هدف توانمندسازی کتابداران سراسر کشور در شناسایی نیاز‌ها و تجربیات زیسته نوجوانان، در دو بخش مجازی و حضوری برنامه‌ریزی شده است.

۱۰۰ کتابدار این دوره پس از اعلام فراخوان عمومی برای کتابداران، از میان ۵۰۵۸ فرد واجد شرایط پس از طی آزمون‌های مختلف از ۳۱ استان و ۸۳ شهرستان کشور انتخاب شدند تا طی ۷ تا ۱۳ شهریورماه در مشهد مقدس در کارگاه‌های حضوری «تیم‌سازی» با تدریس مصطفی ناصحی، «اشتراک تجربه» با تدریس علی شعبانی، «بخش‌بندی مشتریان» با تدریس داوود حاصلی و علی شعبانی، «شناسایی مساله» با تدریس اسماعیل جعفرپناه، «خلق پرسونا» با تدریس زهرا محسنی‌فرد و کارگاه‌های «نقشه سفر مشتری»، «ایده‌پردازی» و «پروتو تایپ و تست» با تدریس فاطمه صدیقیان و سمیرا طوفانی اصل شرکت کنند.