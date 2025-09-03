به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر این جشنواره گفت: بانوان مینابی با پوشیدن لباس‌های سنتی و محلی و به شکرانه برداشت محصول انبه و یاسمین گل، و دردست داشتن سبد‌هایی از این محصولات در خیابان‌های این شهر جشن برپا کردند.

عبدالله جمادی پور افزود: برداشت یاسمین گل در شب مهتاب صورت می‌گیرد و نام بیشتر دختران مینابی یاسمین است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب هم گفت: این شهرستان قطب تولید انبه کشور است.

ناصر نورزاد افزود: سطح زیر کشت محصول انبه هزار و ۷۰۰ هکتار است که سالانه به طور میانگین ۱۷ هزار تن محصول برداشت می‌شود.

با هدف معرفی محصولات کشاورزی میناب نمایشگاه جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل نیز با ۵٢ غرفه در بوستان ملت گشایش یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: دراین نمایشگاه انواع انبه و فرآورده‌های حاصل از آن، صنایع دستی و لباس‌های بومی محلی عرضه می‌شود.

استان کرمان و بوشهر هم در این نمایشگاه محصولات خودشان را به نمایش می‌گذارند.

این نمایشگاه در کنار جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل به مدت سه روز برپاست.