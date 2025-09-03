پخش زنده
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی براساس سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی گفت:ثبت نام دانشجوی دوره کارشناسی در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور این استان از۱۱ شهریور آغاز شده وامکان ثبت نام براساس سوابق تحصیلی دوره دبیرستان در۱۶ مرکز و واحد این استان فراهم شده است.
دکتر کامران جباری افزود:این ثبت نام در سایت سنجش به نشانی www. Sanjesh. Org انجام میشود وافرادی که مایل به تحصیل دراین دانشگاه هستند میتوانند برای اخذ مشاوره ونیز ثبت نام رایگان تا ۱۵ شهریور به مراکز وواحدهای تابعه در استان مراجعه کنند.