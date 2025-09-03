جلوگیری از فرسایش خاک با طرح‌های آبخیزداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با اجرای طرح‌های آبخیزداری، فرسایش خاک در اراضی شیب دار مازندران کاهشی شد.

مدیر طرح مشارکت منابع طبیعی و توسعه پایدار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری گفت: با اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و مشارکت مردم در ۲۷ روستا؛ فرسایش خاک در اراضی شیب دار شرق مازندران از ۱۲ تن در هکتار به ۹ تن در هکتار رسید.

عموزاد مهدیرجه افزود: در این طرح، دام‌ها از مراتع آسیب دیده خارج شدند و گیاهان دارویی و درختان مثمر در اراضی کاشته شدند.

زینب نجاتی و گزارشی در این زمینه: