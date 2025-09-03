برنامه‌های «روستا دوستا»، «بیمارستان صبا»، «یادآوا» «ساز من»، چهارشنبه و پنج شنبه ۱۲ و ۱۳ شهریور از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «روستا دوستا»، چهارشنبه ۱۲ شهریور با سفر به استان فارس، مخاطبان را با جاذبه‌های گردشگری روستای سده در شهرستان خنج آشنا می‌کند. این برنامه فرصتی است تا شنوندگان با تاریخ، فرهنگ و زیبایی‌های طبیعی این روستای باستانی بیشتر آشنا شوند.

روستای سده (خنج) از توابع بخش مرکزی شهرستان خنج در استان فارس است که قدمت تاریخی آن به دوران هخامنشیان بازمی‌گردد. این روستا دارای آثار متعددی از دوران هخامنشی، ساسانی و اشکانی است که از جمله آنها می‌توان به قلعه‌ها، قنات‌های سنگی و زیارتگاه‌های ساسانی اشاره کرد. سده با آب و هوای خشک و بیابانی و دشت‌های سرسبز پوشیده از درختان نخل، ترکیبی منحصر‌به‌فرد از طبیعت و تاریخ را در خود جای داده است.

از جاذبه‌های تاریخی روستای سده می‌توان به بازار قدیم، تنگ بیخویه، برج دیده‌بانی کوزه، قلعه‌های متعدد از جمله قلعه پیر و قلعه قلات گربه، زیارتگاه‌های ساسانی پیر خدابین و پیرآگاه، شهر باستانی دروازه با قدمتی ۲۰۰۰ ساله و آسیاب آبی تنگ بیخویه اشاره کرد. همچنین این روستا دارای آب‌انبار‌های تاریخی متعددی است که هنوز قابل استفاده‌اند، از جمله استون سیاه و برکه هوکشو.

برنامه «روستا دوستا»، با هدف معرفی فرهنگ، طبیعت و جاذبه‌های گردشگری روستا‌های ایران، شنوندگان را به سفری صوتی به دل این روستای تاریخی دعوت می‌کند تا با زیبایی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری سده بیشتر آشنا شوند.

این برنامه، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله و اجرای مهدی پر، پخش می‌شود.

«بیمارستان صبا»، چهارشنبه ۱۲ شهریور با موضوع مراقبت‌های بارداری به سلامت مادر و جنین در دوران بارداری پخش می شود. این برنامه در قالب یک نمایش طنز رادیویی و در فضایی بیمارستانی اجرا می‌شود و بدون حضور کارشناس و پزشک، نکات مهم مراقبتی را به مخاطبان منتقل می‌کند

«بیمارستان صبا» برنامه‌ای است که با استفاده از طنز و موقعیت‌های کمدی در یک بیمارستان خیالی، مسائل پزشکی و اجتماعی را به شکلی جذاب و سرگرم‌کننده به شنوندگان ارائه می‌دهد.

سلامت مادر و جنین در دوران بارداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این دوران نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و تکامل جنین و همچنین سلامت مادر دارد. مراقبت‌های منظم و رعایت نکات بهداشتی می‌تواند از بروز مشکلات و عوارض احتمالی جلوگیری کند و زمینه‌ساز تولد نوزادی سالم و مادر شاداب باشد. تغذیه مناسب، استراحت کافی، پرهیز از استرس و انجام ورزش‌های ایمن از جمله مواردی است که در این دوران باید به آنها توجه ویژه‌ای داشت.

در این قسمت، شخصیت‌های برنامه با روایت موقعیت‌های خنده‌دار و داستان‌های جذاب، نکات کلیدی درباره اهمیت مراقبت‌های پیش از زایمان، تغذیه مناسب، ورزش‌های ایمن و رعایت نکات بهداشتی در دوران بارداری را به مخاطبان آموزش می‌دهند. این شیوه خلاقانه، اطلاعات پزشکی را به زبان ساده و قابل فهم در قالب نمایش رادیویی ارائه می‌کند.

«بیمارستان صبا»، روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ به تهیه‌کنندگی و اجرای وحید کمالی‌زاده، پخش می‌شود.

برنامه «یادآوا»، پنجشنبه ۱۳ شهریور، شنوندگان را به سفری شنیداری در دل یکی از نماد‌های موسیقی ملی و انقلابی ایران، تصنیف «سپیده» ساخته محمدرضا لطفی، می‌برد و داستان خلق این اثر پرشور و ماندگار را بازگو می‌کند.

«سپیده» که با نام «ایران،‌ای سرای امید» نیز شناخته می‌شود، اثری است که در روز‌های نخست انقلاب ۱۳۵۷ ایران ساخته شد و با صدای محمدرضا شجریان و شعر هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) به یکی از نماد‌های موسیقی انقلابی تبدیل شد. آهنگسازی این قطعه در دستگاه ماهور و با سبک خاص نوازندگی محمدرضا لطفی، ترکیبی از ملودی‌های تند و دلنشین است که حس امید و شور را به شنونده منتقل می‌کند.

برنامه «یادآوا» با اجرای ارشاد رازانی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی، به بررسی روند تولید این تصنیف، چالش‌ها و اتفاقات پیرامون آن می‌پردازد و روایت‌هایی شنیدنی از همکاری هنرمندان بزرگ موسیقی ایران را به مخاطبان ارائه می‌دهد. این برنامه فرصتی است برای آشنایی عمیق‌تر با تاریخچه و فرهنگ موسیقی ایران و مرور لحظات ماندگار آن.

«یادآوا»، پنجشنبه و جمعه‌ها ساعت ۸:۰۰، پخش می‌شود.

برنامه «ساز من»، با نگاهی ویژه به زندگی و آثار احمد پژمان، استاد برجسته موسیقی ایرانی، پنجشنبه ۱۳ شهریور پخش می شود تا یاد و خاطره این هنرمند بزرگ را گرامی بدارد و شنوندگان را با میراث موسیقایی او آشنا کند.

برنامه «ساز من» یکی از برنامه‌های موسیقی این رادیو است که به معرفی و بررسی آثار و شخصیت‌های برجسته موسیقی ایرانی می‌پردازد. این برنامه با هدف آشنایی مخاطبان با تاریخچه و فرهنگ موسیقی ایران، به تحلیل و بررسی زندگی و کارنامه هنری هنرمندان بزرگ این عرصه می‌پردازد.

این برنامه به پاس گرامیداشت یاد و خاطره این استاد بزرگ موسیقی که شامگاه جمعه ۷ شهریور در سن ۹۰ سالگی و پس از یک دوره بیماری در لس‌آنجلس آمریکا درگذشت، پخش خواهد شد.

احمد پژمان، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی معاصر ایران، از کودکی با موسیقی آشنا شد و تحصیلات خود را در زمینه موسیقی در آکادمی موسیقی وین و دانشگاه کلمبیا در آمریکا ادامه داد. او شاگرد آهنگسازانی، چون توماس کریستیان داوید و آلفرد اوهل بود و توانست سبک خاصی در تلفیق موسیقی ایرانی با تکنیک‌های ارکستراسیون و هارمونی غربی خلق کند که آثارش در ایران و جهان مورد استقبال قرار گرفت.

پژمان در طول فعالیت هنری خود برای بیش از ۲۷ فیلم و ۳۰ ترانه پاپ موسیقی ساخته و ۱۵ آلبوم از آثار ارکسترال و موسیقی فیلم خود را منتشر کرده است. همکاری‌های او با کارگردانان مطرحی همچون بهمن فرمان‌آرا و مجید مجیدی، موسیقی فیلم‌های خاطره‌انگیزی را رقم زده است که در جشنواره فیلم فجر نیز دو سیمرغ بلورین و چهار تندیس زرین دریافت کرده است.

«ساز من»، فرصتی است برای شنوندگان تا با زندگی، آثار و تاثیرات احمد پژمان در موسیقی ایران و جهان بیشتر آشنا شوند و یاد این هنرمند بزرگ را گرامی بدارند. این برنامه به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی و اجرای مریم خادم‌پور، پخش می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۴ به این برنامه گوش دهند.