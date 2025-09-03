تیم والیبال ساحلی خراسان رضوی با پیروزی ۲ بر صفر مقابل حریف خود، تهران الف، به کاپ قهرمانی مسابقات کشور دست یافت.

سرمربی تیم خراسان رضوی در این باره گفت: این نخستین قهرمانی ما در رده جوانان است و مهدی فرهادی و امیرمحمد دهقان با درخشش خود، مقام اول را برای تیم به ارمغان آوردند.

آرش سرابی افزود: در این مسیر با حریفان سرسختی مواجه بودیم که از مرحله یک چهارم نهایی، همگی از بازیکنان تیم ملی بودند.

او ادامه داد: در دیدار فینال نیز با بازیکنانی که در اردو‌های تیم ملی زیر ۲۱ سال حضور داشتند، رقابت کردیم، اما با تلاش و پشتکار توانستیم بر تیم حرفه‌ای تهران غلبه کنیم.