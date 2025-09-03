پخش زنده
مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمان شهر در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین اختتامیه سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمان شهر با حضور برخی چهرههای ورزشی در برج میلاد تهران برگزار و در پایان این مراسم از برترینهای قهرمان شهر تجلیل شد.
در این مسابقات در ۱۵ رشته ورزشی بانوان و آقایان در محلات تهران به رقابت پرداختند. این مسابقات بخشی از جشنواره مردمی آرمان است.
در مسابقات قهرمان شهر یک میلیون و ۳۰۰ هزار جوانان و شهروند تهرانی در ۱۵ رشته مردان و زنان به رقابت پرداختند که یکی از رویکردهای مهم قهرمان شهر تقویت سلامت و نشاط جسمانی، استعدادیابی و پایش سلامت جامعه و از همه مهمتر هویت بخشی به محلات بود. به دنبال آن هستیم که الگوسازی خوبی از طریق ورزش برای جوانان و اقشار مختلف جامعه داشته باشیم.