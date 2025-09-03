به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین اختتامیه سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمان شهر با حضور برخی چهره‌های ورزشی در برج میلاد تهران برگزار و در پایان این مراسم از برترین‌های قهرمان شهر تجلیل شد.

در این مسابقات در ۱۵ رشته ورزشی بانوان و آقایان در محلات تهران به رقابت پرداختند. این مسابقات بخشی از جشنواره مردمی آرمان است.

در مسابقات قهرمان شهر یک میلیون و ۳۰۰ هزار جوانان و شهروند تهرانی در ۱۵ رشته مردان و زنان به رقابت پرداختند که یکی از رویکرد‌های مهم قهرمان شهر تقویت سلامت و نشاط جسمانی، استعدادیابی و پایش سلامت جامعه و از همه مهم‌تر هویت بخشی به محلات بود. به دنبال آن هستیم که الگوسازی خوبی از طریق ورزش برای جوانان و اقشار مختلف جامعه داشته باشیم.