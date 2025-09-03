به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استانداری خوزستان اعلام کرد: ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی در استان همچنان طبق بخشنامه قبلی تا پایان شهریورماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود.

در اطلاعیه استانداری خوزستان آمده است: به اطلاع هم‌استانی‌های گرامی می‌رساند، ساعات کاری ادارات در سراسر استان مطابق مصوبه پیشین، تا پایان شهریورماه از ساعت ۶ بامداد آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.