معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد از عزم جدی استان برای نقش آفرینی در تامین زیرساخت‌های آموزشی بخش بنت در سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در این نشست از مدیران موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع) یزد برای تلاش و پیگیری مجدانه در راستای همکاری بین استانداری یزد و آموزش و پرورش بخش بنت در استان سیستان و بلوچستان قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه یزد، دومین استان معدنی و چهارمین استان صنعتی کشور است گفت: یزد به رغم محدودیت‌های آبی در توسعه کشاورزی دانش بنیان در کشور سرآمد بوده و سومین صادر کننده محصولات گلخانه‌ای در کشور محسوب می‌شود.

محمدعلی شاه حسینی در ادامه با اشاره به جایگاه پنجم استان یزد در حوزه دانش بنیان اظهار کرد: همچنین دانش آموزان یزدی در بیش از سه دهه اخیر رتبه اول کنکور سراسری را به خود اختصاص داده‌اند.

وی برقراری عدالت آموزشی را از مهمترین اولویت‌های دولت چهاردهم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم به سهم خود در تامین زیرساخت‌های حوزه آموزش و تربیت نسل‌های آینده استان سرافراز سیستان و بلوچستان نقش آفرینی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در همین راستا ادامه داد: استاندار یزد نیز تاکید ویژه‌ای بر نقش‌آفرینی پررنگ مجموعه استان در تامین زیرساخت‌های آموزشی بخش بنت در استان سیستان و بلوچستان داشته‌اند.

وی در پایان با اشاره به لزوم تعیین ساز و کار برقراری ارتباطات بین دو استان تصریح کرد: در راستای پیگیری انعقاد تفاهم‌نامه «یزد معین بنت» هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری نشست مقدماتی استانداران یزد و سیستان و بلوچستان انجام خواهد شد.