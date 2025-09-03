عزم استان یزد در تامین زیرساختهای آموزشی سیستان و بلوچستان
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد از عزم جدی استان برای نقش آفرینی در تامین زیرساختهای آموزشی بخش بنت در سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در این نشست از مدیران موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع) یزد برای تلاش و پیگیری مجدانه در راستای همکاری بین استانداری یزد و آموزش و پرورش بخش بنت در استان سیستان و بلوچستان قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه یزد، دومین استان معدنی و چهارمین استان صنعتی کشور است گفت: یزد به رغم محدودیتهای آبی در توسعه کشاورزی دانش بنیان در کشور سرآمد بوده و سومین صادر کننده محصولات گلخانهای در کشور محسوب میشود.
محمدعلی شاه حسینی در ادامه با اشاره به جایگاه پنجم استان یزد در حوزه دانش بنیان اظهار کرد: همچنین دانش آموزان یزدی در بیش از سه دهه اخیر رتبه اول کنکور سراسری را به خود اختصاص دادهاند.
وی برقراری عدالت آموزشی را از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم به سهم خود در تامین زیرساختهای حوزه آموزش و تربیت نسلهای آینده استان سرافراز سیستان و بلوچستان نقش آفرینی کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در همین راستا ادامه داد: استاندار یزد نیز تاکید ویژهای بر نقشآفرینی پررنگ مجموعه استان در تامین زیرساختهای آموزشی بخش بنت در استان سیستان و بلوچستان داشتهاند.
وی در پایان با اشاره به لزوم تعیین ساز و کار برقراری ارتباطات بین دو استان تصریح کرد: در راستای پیگیری انعقاد تفاهمنامه «یزد معین بنت» هماهنگیهای لازم جهت برگزاری نشست مقدماتی استانداران یزد و سیستان و بلوچستان انجام خواهد شد.